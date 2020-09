Germering: Tageseltern gesucht

Für sein eigenes Kind zuhause da sein und ein bisschen Geld verdienen – das klingt verlockend. Hier in Germering sucht der Tageseltern-Service neue Kräfte für den Landkreis. Vor allem für Väter und Mütter in Elternzeit ist das eine sinnvolle Ergänzung. Gesucht werden vor allem Erzieher oder Kinderpfleger, die jede Woche an zwei bis drei Tagen in ihrem Zuhause mehrere Kinder betreuen können. Dazu braucht es dann auch keine zusätzliche Qualifikation. Für mehr Infos bezüglich der Rahmenbedingungen und Bezahlung könnt Ihr euch bei Martina Pfahl vom Tageseltern-Service des Sozialdienst Germering melden – unter der 089 84 00 57 16