Bislang unbekannte Diebe haben in einer Bäckerei in Germering einen Tresor aus der Wand gerissen und diesen mitgenommen. Dabei machten sie über 1.000 Euro Beute. Die Täter waren in der Nacht auf Sonntag in die Bäckerei in der Unteren Bahnhofstraße eingedrungen, indem sie die Hintertür aufgehebelt haben. Von Tätern und Beute fehlt noch jede Spur.