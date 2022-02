Germering: Wer hat dieses Auto gesehen?

TOP FM Hörer Franz aus Germering bittet um Mithilfe. Heute (18.02.) war seine 82 Jahre alte Mutter mit dem Auto verschwunden. Seine Mutter ist zum Glück wohlbehalten wieder aufgetaucht, aber jetzt fehlt von dem Auto jede Spur. Franz vermutet, dass seine Mutter es wohl irgendwo im Bereich der Goethestraße abgestellt haben könnte. Aber er findet es einfach nicht. Es handelt sich um einen VW Polo Baujahr 2001 in dunkelblau, ähnlich wie das Auto auf dem Bild in diesem Artikel. Das Kennzeichen ist FFB – HN 239. Wer das Auto gefunden hat, soll sich bitte bei uns in der Redaktion melden unter der 08000 1064 1064. Wir stellen dann den Kontakt zu Franz her.