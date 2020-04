Wie werden die Coronamaßnahmen für Schulen und Kitas gelockert? Die Staatsregierung will nächste Woche einen Fahrplan vorlegen. Eltern in Germering machen aber jetzt schon Druck. Sie fordern, dass sich drei Gruppen aus drei fest benannten Familien legal treffen dürfen. Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, sollen Familien am Freitag Vormittag bemalte Steine vor dem Rathaus ablegen, und Zetteln mit ihren Forderungen anhängen.