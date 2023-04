Germeringer Geldautomatensprenger vor Gericht

In Unterhaching ist es schon passiert. Auch in Weßling haben sie schon zugeschlagen. Die Geldautomaten-Sprenger. In München steht ab heute einer von ihnen vor Gericht. Er soll vor fünf Jahren bei einem Coup in Germering beteiligt gewesen sein. Bei dem folgenden Polizeieinsatz waren auch noch drei SEK-Beamte verletzt und mehrere Streifenwagen beschädigt worden. In den letzten Jahren sind auch hier in Oberbayern immer häufiger Geldautomaten gesprengt worden. Im Februar haben Ermittler dann eine niederländische Bande hochgenommen.