Die Germeringer Polizei hat sich mit einer dringenden Warnung an uns gewendet. Heute würden wieder vermehrt falsche Polizisten im Germeringer Stadtgebiet bei älteren Menschen anrufen. Daher stellt die Polizei klar, sie ruft gerade niemanden wegen angeblicher Einbrecher an. Wenn also angebliche Polizisten am Telefon sind, am besten einfach gleich auflegen.