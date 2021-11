Gernlinden: Großer Bücherflohmarkt am Wochenende

Krimis für lange Winterabende, Bildbände, Kochbücher, Romane. Egal was für eine Art Buch man sucht, dieses Wochenende wird man in Gernlinden sicherlich fündig. Denn das Ortskartell Gernlinden veranstaltet wieder seinen großen Bücherflohmarkt. Und die Lager des Vereins sind nach der Coronapause mehr als prall gefüllt. Die ehrenamtlichen Helfer sind noch fleißig dabei, alles zu sortieren und herzurichten. Und mit dem Erlös wird dann nicht nur das Ortskartell, sondern auch der Faschingszug und der Spielplatzverein im Ort unterstützt. Der Bücherflohmarkt vindes am Samstag von 09 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr statt.