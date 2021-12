Gernlinden: Weihnachtshaus beeindruckt mit Tierwelt

Angefangen hat alles vor über zehn Jahren mit ein paar Eisbärenfiguren. Aber inzwischen ist der Garten von Gerd Schisnowski hier in Gernlinden zu einem regelrechten Zauber-Tierpark geworden: Pinguine rutschen eine Klippe herunter, darüber stehen Eisbären. Im Teich schwimmen Gänse und Schwäne in Originalgröße. Und natürlich der Star für die Kinder: Olaf, der Schneemann aus dem Disney-Film “Die Eiskönigin”. Über 50 Tierfiguren stehen in dem Garten und sind jeden Morgen und Abend beleuchtet. Zu sehen gibt es das Weihnachtshaus in der Graf-Toerring-Straße 12 in Gernlinden. Die Tiere sind bis zum 6. Januar täglich beleuchtet – von 7 bis 8 Uhr und von 17 bis 22 Uhr.