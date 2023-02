Im Krankenhaus in Murnau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen wurde eine giftige Substanz in einer Kaffeemaschine gefunden. Etwa 190 Menschen haben den vergifteten Kaffee getrunken. Wie die Polizei mitteilt, gibt es aber bisher keine Meldungen über gesundheitliche Probleme. Bei dem Gift handelt es sich wohl um Schneckenkorn. Man geht aktuell davon aus, dass das Gift absichtlich in die Maschine gegeben wurde.