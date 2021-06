Giggenhausen: Genossenschaft für den Metzgerwirt

Nicht ohne unseren Metzgerwirt. In Giggenhausen im Landkreis Freising stellt sich gerade ein ganzes Dorf gegen das Wirtshaussterben. Nachdem die aktuelle Wirtin aus gesundheitlichen Gründen aufhört, will die Dorfgemeinschaft jetzt eine Genossenschaft gründen und den Metzgerwirt retten. Eine Million Euro sind dafür notwendig. 750 Tausend haben sie schon beisammen. Noch zwei Wochen können in der Kirche und im Gasthaus spendable Bürger oder Firmen Absichtserklärungen abgeben, um der Genossenschaft beizutreten.