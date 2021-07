Es ist wie ein Triathlon – nur in gemütlich. Statt schwimmen, radeln und laufen gibt’s in Gilching baden, gemütlich radeln und spazieren. Die SPD lädt am kommenden Sonntag zum ersten Tritschathlon ein. Zuerst wird im Baggersee gebadet, dann wird zur Gaststätte Geisenbrunn geradelt, dort gegessen und dann gibt’s einen Spaziergang zum Kultcafé. Alles im eigenen Tempo – noch bis morgen kann man sich für 12 Euro anmelden. Einen Link gibt’s hier.