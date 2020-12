Gilching: A96 endlich wieder frei

Nach dreieinhalb Jahren ist der Ausbau der A96 zwischen Gilching und Oberpfaffenhofen endlich fertig. In Richtung Lindau ist die Baustelle bereits abgebaut – in Richtung München ist es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auch endlich soweit. Dann können Autofahrer in jede Richtung endlich auf drei Spuren fahren. Aber vor allem wird es für die Gilchinger leiser – im südlichen Bereich gibt es nun einen Lärmschutz. In dem Bereich dürfen Autofahrer dann auch nur noch 100 km/h fahren – diese Abschnitte behandle man wie Tunnel, so die Autobahndirektion.