Gilching: Die Fenster leuchten

Corona macht kreativ – und nur weil die Christkindlmärkte ausfallen, muss auf Weihnachtsstimmung ja nicht verzichtet werden. In Gilching im Landkreis Starnberg beginnt heute ein ganz besonderer Adventskalender – jeden Tag macht ein neues geschmücktes Fenster seine Lichter an. Den Start machen die Fenster am Schmidgern 16. Aber auch das Rathaus soll schön geschmückt werden – und das sollen alle Buben und Mädel mithelfen. Bis zum 13. Dezember können die Kinder selbstgemachte Sterne, Holzfiguren oder Glocken abgeben – als Dankeschön gibt es ein kleines Geschenk. Pünktlich zu Heilig Abend werden die Bastelarbeiten dann in den Fenstern des Rathauses ausgestellt.