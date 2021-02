Gilching: Filmstation verkauft Popcorn für Heimkino

Noch sind die Kinos zu – die Filmabende werden aktuell also noch auf die heimische Couch verlegt. Die Filmstation in Gilching bietet jetzt aber jeden Freitag und Samstag Snacks zum Mitnehmen an – natürlich gibt es Klassiker wie süßes oder salziges Popcorn und Nachos. Aber für die gemütlichen Abende zuhause gibt es jetzt sogar ein extra Schnitzel mit Popcorn-Nacho-Marinade. Zu kaufen gibt’s die Snacks immer von 17 bis 20 Uhr. Wer jetzt noch eine gute Soundanlage zuhause hat, kann sich also wirklich wie im Kino fühlen.