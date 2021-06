In Gilching im Landkreis Starnberg kann jetzt jeder rund um die Uhr sein Fahrrad reparieren. Die Gemeinde hat zwei eigene Reparaturstationen errichtet, eine am Rathaus und die andere am Werson Haus. Die Bürger können kostenlos die Werkzeuge und Luftpumpen nutzen, um kleinere Pannen am Radl zu reparieren.