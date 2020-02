Schockmoment für eine jugendliche Münchnerin in Neugilching im Landkreis Starnberg. Die 15-Jährige war am Freitagabend so betrunken, dass sie am S-Bahnhof ins Gleisbett stürzte. Zum Glück verletzte sie sich nur leicht und zog sich ein paar Schürfwunden zu. Sie kam ins Krankenhaus – ein Alkoholtest ergab über 2 Promille.