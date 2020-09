Gilching: Musikschule hat endlich ein eigenes Gebäude

In Gilching im Landkreis Starnberg hat sich endlich ein Traum erfüllt: Nächstes Jahr feiert die Musikschule ihr 50-jähriges Jubiläum und das wird endlich in eigenen Räumen gefeiert. Pünktlich zum Start ins neue Schuljahr haben die aktuell 1.000 Schüler und 38 Lehrkräfte ihr eigenes Reich auf der Römerstraße bezogen. Bisher war sie nämlich immer auf Räumlichkeiten von Schulen und Kindergärten angewiesen – jetzt wird in den umgebauten Räumen eines ehemaligen Pflegeheims geprobt. Die Musikschule ist neben Gilching auch für die Gemeinden Weßling, Wörthsee und Seefeld zuständig. Unterrichtet werden insgesamt 22 Instrument- und Gesangsfächer und dazu kommen noch Ballettkurse.