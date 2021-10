Gilching: Tauschen statt kaufen beim neuen Tauschschrank

Ein Zeichen für Nachhaltigkeit, das will die Gemeinde hier in Gilching setzen. Einen Unverpackt-Laden gibt es schon und direkt davor gibt es jetzt auch einen Tauschschrank. Das Prinzip ist einfach: Hat man noch gut erhaltene Alltagsgegenstände zu Hause, die man aber nicht mehr braucht, kann man sie einfach in den Tauschschrank stellen. Dann findet sich vielleicht jemand, der den gusseisernen Topf der Oma oder das Kinderspielzeug der inzwischen erwachsenen Kinder gut gebrauchen kann. Damit schlägt man auch gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Der Suchende muss nichts Neues kaufen und der Schenkende produziert keinen Müll.