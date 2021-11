Gilching: Weihnachtspakete für Arme

Die Adventszeit steht zwar noch bevor, aber die Weihnachtshilfsaktionen laufen schon auf Hochtouren. Heute und morgen werden zum Beispiel hier in Gilching Hilfspakete für die Weihnachtsaktion des Vereins „Hoffnung – Für eine neue Generation“ eingesammelt. Die Päckchen werden dabei an bedürftige Familien in Rumänien verteilt. Die Pakete werden am Donnerstag von 16 bis 19 Uhr und am Freitag von 12 bis 16 Uhr jeweils in der Von-Linde-Straße 4 in Gilching eingesammelt. In den Weihnachtskarton sollten Gegenstände wie Zucker, Mehl, Reis, Öl, Kaffee, Hygieneartikel und Stifte, Malblöcke und kleine Spielzeuge gepackt werden. Weitere Infos gibt es hier.