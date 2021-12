Gilchinger Grundschüler pflanzen Bäume fürs Klima

Umweltschutz fängt klein an. Oder in diesem Fall: Bei den Kleinen. Die Kinder der dritten Klasse an der Grundschule hier in Gilching haben deshalb am Nikolaustag am Montag etwas ganz Besonderes vor: Unter fachkundiger Anleitung von einem Förster wird jeder von ihnen einen Baum pflanzen. Und auch nicht irgendeinen, sondern eine Douglasie. Die sind besonders widerstandsfähig gegen die trockenen Sommer und auch Stürme können ihnen so schnell nichts anhaben. Und ganz nebenbei lernen die Kinder auch noch etwas über Klima- und Umweltschutz und über unsere Wälder.