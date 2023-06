Gipfelkreuz wird an die Spitze getragen

Hier in Benediktbeuern steht eine echte Mammutaufgabe an. Zusammen mit Bergwacht und Feuerwehr wollen rund 140 Helfer ein neues, rund 1,4 Tonnen schweres Gipfelkreuz auf die Benediktenwand tragen. Ganz ohne technische Hilfsmittel. Das ist schon seit 1877 Tradition. Laut den Verantwortlichen geht es um die Gemeinschaft, wie beim Maibaumaufstellen. Der genaue Termin wird allerdings geheim gehalten, auch aus Sicherheitsgründen. Wer das Projekt unterstützen will, kann aber spenden. Denn nicht nur das Material ist teuer. Die 140 Helfer brauchen auch eine ganze Menge Getränke und Verpflegung, um sich zu stärken.

Die Gemeindestiftung Benediktbeuern sammelt Spendengelder unter folgender Bankverbindung: Stiftung der Gemeinde Benediktbeuern, Sparkasse Tölzer Land, IBAN DE69 7005 4306 0011 1111 76, Verwendungszweck: Benediktenwandkreuz.