Was der Zoll hier am Münchner Flughafen so Tag für Tag in den Koffern der Reisenden entdeckt, das ist eine ganz eigene, hoch spannende Welt für sich. Und hier dürfen Jugendliche jetzt exklusiv reinschnuppern beim Girls Day, der an diesem Donnerstag stattfindet. Der Zoll will hier zeigen, dass ihre Arbeit auf keinen Fall nur Männersache ist. Mädchen ab 14 Jahren, die aus der Region kommen, können sich deshalb jetzt noch für den Girls Day am Münchner Flughafen online anmelden.