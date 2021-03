Gitarren von Tom Petty und Bono versteigert

Wie viel ist so eine E-Gitarre eigentlich wert? Da reichen die Preise oft von wenigen Hundert Euro bis zu mehreren Tausend Euro – oder aber es ist eine ganz besondere Gitarre. Dann kann man auch schon mal 35 000 Euro dafür bezahlen. Die 6-Saiter von Tom Petty kam jetzt bei einer Auktion in Los Angeles für so viel Geld unter den Hammer. Die Gitarre hatte nicht nur großen Wert, weil Tom Petty sie spielte, sondern auch Beatles-Mitglied George Harrison – der bekam das Instrument von Petty nämlich geschenkt. Aber auch eine Gitarre von U2-Sänger Bono wurde versteigert – quasi zum Schnäppchen-Preis von 13 500 Euro.