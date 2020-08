Glasflaschen bitte nur zu erlaubten Zeiten einwerfen!

Hand auf’s Herz: Wer hat schon mal abends oder auch an Sonn- und Feiertagen sein Altglas weggeworfen? In Ebersberg machen das leider immer noch zu viele. Immer mehr Anwohner von den sogenannten Wertstoffinseln beschweren sich da. Und da das Problem schon länger besteht und bisher keine Maßnahmen der Stadt Erfolg hatten, geht man jetzt einen Schritt weiter. Wer außerhalb der Öffnungszeiten was in die Container wirft und erwischt wird, muss ein Verwarnungsgeld in Höhe von 20 € zahlen. Außerdem werden die Container werden jetzt auch abends und am Wochenende videoüberwacht.

Nutzungszeiten sind:

Montag bis Freitag: 7-19 Uhr

Samstag: 7-13 Uhr

Sonntag und Feiertag: verboten