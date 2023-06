Gleitschirmflieger muss in Grainau Notlandung einlegen

Erst in der Luft bemerkt er, dass sein Gleitschirm nicht richtig geschlossen ist. Bei einer Notlandung in Grainau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist ein Gleitschirmflieger schwer verletzt worden. Der Mann hatte seinen Beingurt nicht richtig geschlossen und hing nur an den Schultergurten im Gleitschirm. Dadurch war die Steuerung nicht möglich und der 65-Jährige versuchte notzulanden. Dabei ist er gestern mit voller Wucht auf dem Boden aufgeschlagen. Mit dem Hubschrauber wurde er in ein Krankenhaus gebracht.