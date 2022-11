Glühweinpreise 2022

Dieses Wochenende öffnen die Weihnachtsmärkte in Oberbayern und was für viele nicht fehlen darf, ist der Glühwein. Wir haben euch zusammengestellt, wie viel der Glühwein in den verschiedenen Landkreisen auf dem Weihnachtsmarkt kostet:

Christkindlmarkt Dachau – 3,50€

Landkreis Ebersberg – Im Durchschnitt: 2,70€

Christkindlmarkt Erding – 3,50€

Landkreis Freising – Im Durchschnitt 3,00€

Christkindlmarkt Fürstenfeldbruck – ab 3,50€

Landkreis Landsberg – Im Durchschnitt 3,25€

Landkreis Starnberg – Im Durchschnitt 3,20€

Christkindlmarkt am Marienplatz – Im Durchschnitt 5 bis 6€

Landkreis Garmisch- Partenkirchen – Im Durchschnitt 3€

Christkindlmarkt in Wolfratshausen – 3,50€

Weihnachtsmarkt in Weilheim – 4€

Landkreis Miesbach – Im Durchschnitt 3,50€