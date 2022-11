Goldschatz aus Manchinger Museum gestohlen – was bisher bekannt ist

Filmreifer Goldraub in Manching im Landkreis Pfaffenhofen. Dort sind vorletzte Nacht Unbekannte in das Kelten Römer Museum eingestiegen. Dabei haben sie einen der bedeutensten keltischen Goldschätze gestohlen.

Wie der Polizeivizepräsident des Bayerischen Landeskriminalamtes heute berichtet hat, sind die Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag in das Museum eingebrochen. Gegen 01.26 Uhr sollen sie die Außentür aufgehebelt haben – dann Münzen aus zwei Vitrinen gestohlen und nur ganze neun Minuten später, um 01.35 das Museum wieder verlassen haben. Das hat der Vizepräsident des Landeskriminalamts, Guido Limmer bei einer Pressekonferenz an diesem Mittwoch gesagt.

Wer die Täter sind, ist nich immer unklar. war am Mittwoch noch unklar. Mittlerweile prüfen die Ermittler auch Zusammenhänge mit dem spektakulären Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden und dem Münzklau aus dem Bode-Museum in Berlin. Es gebe „Parallelen“, so Limmer. Ob tatsächlich Verbindungen bestehen, sei aber noch völlig unklar, man stehe mit den Kollegen im Osten in Kontakt.

Die Ermittler gehen allerdings davon aus, dass der Einbruch mit einer Sabotageaktion in Manching zusammenhängt. Kurz vor dem Diebstahl haben Unbekannte Glasfaserkabel durchgeschnitten. Damit wurde das Telefonnetz, das Internet und auch die Alarmanlage des Museums lahmgelegt. Als in der Nacht das Telefonnetz ausgefallen ist, hatten die Ermittler zunächst befürchtet, Banken und Geldautomaten könnten das Ziel von Kriminellen werden. Dass diese aber wohl das Manchinger Museum im Visier hatten, sei erst klar geworden, als Museumsmitarbeiter den Einbruch am Dienstagvormittag bemerkt und die Polizei alarmiert haben. Zwischen der Betriebsstelle und dem Museum liegt den Angaben zufolge nur ungefähr ein Kilometer.

Das Landeskriminalamt geht außerdem davon aus, dass es kein Einzeltäter war, sondern, dass man es hier wohl organisierter Kriminalität zu tun habe.

Laut dem Direktor der Archäologischen Sammlung München liegt der Handelswert der gestohlenen Goldmünzen bei rund 1,6 Millionen Euro. Eine Münze könnte theoretisch für 3000 bis 4000 Euro verkauft werden. Der reine Materialwert des Goldes liegt wohl so bei einer Viertel Million. Sollten die Täter das Gold aus dem Kelten Römer Museum in Manching einschmelzen, wäre das für europäische Archäologen ein großer Verlust. Sie gelten als der größte keltische Goldfund, der im vergangenen Jahrhundert bei regulären Grabungen aufgetaucht ist.