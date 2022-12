GPS-Tracker in Dachauer Kartoffelchips gefunden

Kuriose Wendung im Fall der dreieinhalb Tonnen Kartoffelchips in einer Dachauer Lagerhalle. Gerade als der Lagerhallenbetreiber die Chips an die Tafel spenden wollte, hat er in einem Karton einen GPS-Tracker entdeckt. Mit diesen Sendern wird der Standort übertragen. Normalerweise wird das bei besonders wertvoller Ladung gemacht. Die Polizei hat deshalb vorsorglich die Spendenaktion gestoppt und die Kisten mit einem Spürhund nach Rauschgift und Falschgeld überprüft. Inzwischen sind die Chips wieder freigegeben und die Verteilaktion kann weitergehen.