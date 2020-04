Zum vierten Mal in einem Monat hat es vorgestern im Paul-Diehl-Park in Gräfelfing im Landkreis München gebrannt. Betroffen ist immer eine Wiese von einer Fläche von rund 1000 m². 46 Feuerwehrleute löschten den Brand am Dienstagabend. Von einem Zufall geht die Feuerwehr nicht mehr aus. Die Polizei ist informiert und ermittelt, ob es sich bei den Feuern um Brandstiftung handelt.