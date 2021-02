Grafing: Faschingsbärenweg mit Schnitzeljagd

Nichts zu tun in der Freizeit und der Fasching fällt aus. In Grafing haben sich die Faschingsbären dafür eine gute Lösung einfallen lassen – den Faschingsbärenweg. Elf Schaufenster rund um den Markplatz sind mit verschiedenen Themen rund um den Faschingsverein geschmückt. So haben die Menschen etwas Neues zu entdecken beim Spaziergehen, und es kommt etwas Faschingsstimmung auf. Zudem gibt es auf dem Weg auch eine kleine Schnitzeljagd mit tollen Preisen – den Fragebogen sollte man also auf keinen Fall vergessen. Einen Link dazu gibt’s hier.