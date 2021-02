Die Kommunen im TOP FM Land müssen wegen Corona massive Steuereinbrüche hinnehmen. Und keiner weiß, wie es die nächsten Jahre weitergeht. Die FDP in Grafing fordert daher, dass die Stadt ein neues Gewerbegebiet ausweisen soll, um so mehr Steuer einzunehmen. Die FDP schlägt dafür ein Gelände an der Ostumfahrung vor.