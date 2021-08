Damit die Gleise des Brenner Nordzulaufs so gelegt werden, dass auch die Anwohner in der Umgebung zufrieden sind – dürfen die Bürger die Gleise nun selbst verlegen. Per Online-Plattform können sie quasi an der Strecke mitarbeiten. Danach überprüfen die Experten die Vorschläge und geeignete Ideen könnten dann vertieft geplant werden. Ausprobiert wird das nun auf der Strecke zwischen Grafing und Ostermünchen. Bis zum 15. September können die Vorschläge hier erstellt werden.