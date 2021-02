Spielerisch lernt es sich am besten – das gilt auch für große Themen wie den Klimawandel. In Grafing hat die Stadt deshalb jetzt sogenannte Klima-Kita-Boxen auf einen Schlag für alle Kitas gekauft. Die Boxen, die von der Energieagentur Ebersberg-München verkauft wird, beinhaltet zehn Spiele. Dabei lernen die Kinder auf unterschiedliche Art und Weise was der Klimawandel überhaupt bedeutet und was er für Auswirkungen haben kann. Jetzt müssen halt nur noch die Kitas wieder aufmachen…