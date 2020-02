Grafing: Knax-Eisparty im Eisstadion

Die Kreissparkasse hier in Grafing schmeißt morgen eine richtig coole Party für Eure Kids. Am Nachmittag verwandelt sich das Eisstadion erst in eine große Spielfläche für Kinder von 4 bis 10 Jahren, inklusive Musik und Animationsteam. Und ab 18 Uhr können dann alle Jugendlichen von 11 bis 17 Jahren ausgelassen feiern. Dazu spielt ein DJ tanzbare Musik und für ein ganz besonderes Highlight sorgt eine Feuershow. Der Eintritt für die Knax Eisparty ist den ganzen Tag frei – Schlittschuhe können vor Ort ausgeliehen werden. Mehr Informationen zum Programm findet Ihr hier.