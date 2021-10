Grafing: Leonhardi-Umfahrt am Sonntag kann doch stattfinden

Lange mussten die Grafinger zittern, aber jetzt gibt es eine gute Nachricht: Die traditionelle Leonhardi-Umfahrt darf an diesem Sonntag stattfinden, wenn auch in deutlich kleinerem Umfang. Dabei wird seit 300 Jahren mit Pferdewagen die Leonhardikirche umrundet und die Pferde werden geweiht. Die Pferdeweihe wird es geben, bei der Umfahrt werden aber wohl deutlich weniger Wagen geben. Auch die Grafinger Geschäfte haben am Sonntag geöffnet und es gibt auch ein Konzert der Stadtkapelle. Vor der Pandemie hat die Leonhardi-Umfahrt immer Tausende Besucher in die Stadt gelockt.