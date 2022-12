Großeinsatz heute am frühen Morgen für die Feuerwehr in Grafing im Landkreis Ebersberg. Dort hat es in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Ursache war laut Feuerwehr ein Kabelbrand in zwei ineinandergesteckten Mehrfachsteckdosen. Die Bewohnerin ist mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gekommen.