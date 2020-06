Grafing: Petition für Erhalt der alten Eiche

„Stoppt die Fällung einer 300-jährigen Eiche im Landkreis Ebersberg.“ So steht es in einer großen Online-Petition. Über 2.700 Menschen haben auch schon unterschrieben, damit die Eiche hier bei Grafing stehen bleibt. Der Baum steht zwischen dem Seeschneider Kreisel und Nettelkofen und soll wegen dem Ausbau der EBE 8 Seeschneid-Nettelkofen gefällt werden, so die Initiatorin. Vor kurzen hatte es auch schon eine Protestaktion der Grünen Jugend direkt am Baum gegeben. Ein erster Erfolg ist, dass sich jetzt Ende Juni der Umweltausschuss mit dem Thema befassen will.