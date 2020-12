Grafing: VHS Vortrag über Rassismus

Ein kurzer Gedanke, ein harmloses Vorurteil oder ein blöder Witz – wir sind alle rassistisch geprägt, ob wir das wollen oder nicht. So die These der Journalistin Alice Hasters – die Autorin des Buches „Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen aber wissen sollten“ hält morgen Abend an der VHS in Grafing im Landkreis Ebersberg einen Online-Vortrag. Darin schildert sie ihre Erfahrungen als schwarze Frau in Deutschland. Eine Teilnahme kostet 7 Euro – einen Link zu den Tickets gibt es hier.