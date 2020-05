In Baden-Württemberg hat die Polizei drei falsche Polizisten festgenommen. Ermittlungen haben ergeben, dass die drei auch bei uns in der Heimat erfolgreich gewesen sein sollen. Die Polizei geht davon aus, dass es am 19. Februar eine Geldübergabe in Grafing im Landkreis Ebersberg gegeben haben soll. Leider liegt bis heute aber keine Anzeige vor. Wer etwas darüber weiß soll sich bitte bei der Polizei melden.