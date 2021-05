Eltern in Grafrath im Landkreis Fürstenfeldbruck dürfen sich freuen, denn die Gemeinde hilft ihnen jetzt bei den Kita-Kosten. Das bedeutet: wer sein Kind an höchstens fünf Tagen in einem Monat in die Kita gebracht hat – zum Beispiel während der Notbetreuung – bekommt die Gebühren für Januar bis Mai wieder zurück.