Grafrath: Nachbarschaftshilfe nimmt Fahrdienst wieder auf

So langsam aber sicher kehrt Normalität in unseren Alltag zurück. Auch die Nachbarschaftshilfe hier in Grafrath nimmt jetzt wieder ihren Fahrdienst auf. Vor allem älteren Menschen soll geholfen werden zum Arzt oder Friseur zu gehen. Der Fahrdienst bittet aber ausdrücklich darum nur mitzufahren, wenn man keinerlei Erkältungssymptome hat. Für eine Fahrt innerhalb Grafraths zahlt man inklusive einer Stunde Einsatzzeit vier Euro. Außerdem sucht die Nachbarschaftshilfe noch ehrenamtliche Fahrer. Wer Interesse hat meldet sich bitte unter der 08144 7125

Wer den Fahrdienst in Anspruch nehmen möchte, ruft unter der 08144 290 an