Grafrath: Unbekannter erpresst Geld von Schüler

Gestern gegen 13.45 Uhr befand sich der 14 jährige Schüler in der Villenstraße Nord in Grafrath auf dem Heimweg von der Schule. Auf Höhe eines baufälligen Gebäudes fragte ihn ein Mann nach Geld. Als der Schüler ablehnte, zog der Unbekannte ein Messer aus der Jackentasche und nötigte den Jungen so, zwei Euro herauszugeben. Da ihm der Betrag offensichtlich nicht reichte, zog der Fremde das Messer nun vollständig aus der Tasche, so dass ihm der Schüler weiteres Kleingeld aushändigte. Der Täter stieg daraufhin in einen silbernen PKW, in dem der Fahrer wartete und entfernte sich.

Der Mann war zwischen 20 und 25 Jahre alt, hatte orientalisches Aussehen und sprach deutsch mit ausländischem Akzent. Er hatte kurze Haare und einen Vollbart. Der Täter war mit einer olivfarbenen Jacke mit gelben und roten Streifen über den Bauch bekleidet. Hinweise erbittet die Polizei in Fürstenfeldbruck.