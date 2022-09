Graseckbahn in Garmisch-Partenkirchen hat keine Zukunft

Die älteste Kleinkabinenbahn der Welt hat keine Zukunft mehr. Die Graseckbahn in Garmisch-Partenkirchen ist zu alt, es muss ein Neubau her. Beim Bau der Bahn 1953 war ihre Querstütze eine Sensation, jetzt ist sie genau das Problem. Es gibt keine Firma mehr, die sie reparieren kann oder Ersatzteile herstellt. Ein kleines Trostpflaster: Ein Stück der alten Bahn soll erhalten bleiben. Die Besitzer wollen ein Museum eröffnen. Die Bauarbeiten sollen noch in diesem Winter starten.