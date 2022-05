Grillfunken entzünden 40 Meter lange Hecke

Das gemütliche Grillen ist in Brunnthal im Landkreis München fast in einer riesen Katastrophe geendet. Durch viel Funkenflug ist die etwa sechs Meter hohe Hecke des Hauses in Brand geraten. Als die Feuerwehr eingetroffen ist, stand die Hecke bereits auf ihrer vollen Länge von rund 40 Metern komplett in Flammen. Gerade so konnten die Einsatzkräfte verhindern, dass das Feuer nicht auch auf das Wohnhaus übergreift. Trotzdem musste der Dachstuhl des Hauses geöffnet werden um mögliche Brannester vollständig zu löschen. Beim Versuch, den Brand selbst zu löschen, hat sich eine Person leicht verbrannt, eine andere erlitt eine Rauchvergiftung.