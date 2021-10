Gröbenzell: Basteln und Schrauben wieder in Präsenz

Beim Fahrrad springt ständig die Kette raus, der Computer stürzt dauernd ab oder in der Lieblingshose ist ein Loch. Für genau solche Reparaturen gibt es hier in Gröbenzell das „Repair Cafe“. Und nach der Corona-Pause geht es am Samstag wieder in Präsenz an den Start. Dann kann wieder kräftig geschraubt, gelötet, geflickt und natürlich Kaffee getrunken werden. Anmelden kann man sich noch bis morgen 20 Uhr per Mail an info@bundnaturschutz-groebenzell.de oder telefonisch: 08142 / 53 576. Im „Repair Cafe“ gilt die 3G-Regel.