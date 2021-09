Gröbenzell: Familienlauf für einen guten Zweck

Auf die Plätze, fertig, los! Hier in Gröbenzell findet am Sonntag wieder der Familienlauf statt. Und das mit allem was dazugehört: Startnummern, eigene Laufshirts und Wasserstand. Um 10 Uhr geht’s los – dann eröffnen die Kinder mit der Ein-Kilometer-Runde und kurz danach starten die Menschen mit Handicap. Gegen 11 Uhr treten dann die Läufer und Walker auf einer Strecke von bis zu 10 Kilometern an. Mit den Erlösen sollen Kinder und Jugendliche in sozialer Not unterstützt werden. Anmelden könnt ihr euch noch bis morgen Abend hier.