Gröbenzell: Fotowettbewerb zum Start der Europäischen Mobilitätswoche

Einfach mal das Auto stehen lassen und aufs Fahrrad schwingen oder mal den Bus nehmen. Dazu ruft die Gemeinde Gröbenzell auf. Anlass ist die Europäische Mobilitätswoche, die heute startet. Und als kleinen Anreiz gibt es hier auch einen Fotowettbewerb: Egal ob Großeinkauf mit dem Fahrrad oder Bergtour mit Bus und Bahn: Einfach ein kreatives Foto von einer Aktion ohne Auto an die Gemeinde schicken. Die originellste Einsendung gewinnt einen Gutschein.

Mitmachen können alle Personen ab 12 Jahren, indem sie das Foto während des Zeitraums der Europäischen Mobilitätswoche (16. bis 22. September 2021) per E-Mail an veranstaltungen@groebenzell.de schicken. Zusätzlich notwendige Angaben sind hier in den Teilnahmebedingungen hinterlegt.