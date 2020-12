Professionelle Bankbetrüger haben ihr Glück in Gröbenzell im Landkreis Fürstenfeldbruck versucht. Eine aufmerksame Mitarbeiterin der Postbankfiliale entdeckte am Freitag aber das fremde Auslesegerät, dass die Betrüger am Bankautomat angebracht hatten. Ob es überhaupt Geschädigte gibt, ist unklar. Die Polizei bittet um Hinweise.