Gröbenzell: Heute letzte Chance um Christbaum abzugeben

Für alle Nachzügler, die ihren Christbaum noch nicht entsorgt haben ist in Gröbenzell im Landkreis Fürstenfeldbruck heute die letzte Chance. An mehreren Sammelplätzen kann man die Bäume aktuell noch abgeben, zum Beispiel an der Friedenstraße oder dem Sonnenweg. Es darf allerdings kein Schmuck mehr an den Christbäumen hängen. Folgende Sammelplätze sind noch offen:

Alpenstraße, Ecke Mittenwalder Straße

Friedenstraße (vor dem Kinderspielplatz)

Puchheimer Straße, Ecke Hans-Sachs-Straße (an der Grünanlage)

Exterstraße ggü. Haus Nr 65 (bei Litfaßsäule)

Sonnenweg (am kleinen Wertstoffhof)

Gärtnerstraße, Ecke Graßlfinger Straße

Wildmoosstraße (Parkplatz gegenüber dem Altenheim)