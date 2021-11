Eine grausige Entdeckung haben Anwohner am Bahndamm in Gröbenzell im Landkreis Fürstenfeldbruck gemacht: Vermutlich bei Mäharbeiten wurden mehrere Igel regelrecht zerfetzt. Die Anwohner haben den Vorfall an den Bund Naturschutz gemeldet und der ist schockiert, schließlich gelten Igel seit 2017 als bedrohte Art. Wem der Grund gehört und wer dort gemäht hat, ist noch unklar.